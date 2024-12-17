Состоялась церемония награждения Рустама Минниханова орденом "Достлуг"

Глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Состоялась церемония награждения президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова орденом "Достлуг" Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, Рустам Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

15:26

Глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.