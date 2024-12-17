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Состоялась церемония награждения Рустама Минниханова орденом "Достлуг"

Состоялась церемония награждения Рустама Минниханова орденом "Достлуг" Глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 15:40
Состоялась церемония награждения Рустама Минниханова орденом Достлуг

Состоялась церемония награждения президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова орденом "Достлуг" Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, Рустам Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

15:26

Глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev awards Rustam Minnikhanov, Rais of Republic of Tatarstan of Russia, with Dostlug Order
Версия на азербайджанском языке ФотоRüstəm Minnixanovun “Dostluq” ordeni ilə təltifedilmə mərasimi olub - YENİLƏNİB

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