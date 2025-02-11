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"Русский дом" приступил к процедуре по прекращению своей деятельности в Баку

"Русский дом" приступил к процедуре по прекращению своей деятельности в Баку Русский дом предпринимает меры по приостановлению своей деятельности в Баку.
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 14:55
Русский дом приступил к процедуре по прекращению своей деятельности в Баку

"Русский дом" начал процедуру по прекращению своей деятельности в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявлении организации в соцсетях.

"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - "Русский дом" в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее Азербайджан сообщил об отсутствии регистрации в качестве юридического лица Российского информационно-культурного центра – "Русского дома", представительства "Россотрудничества" в Азербайджане, и о серьезном нарушении организацией законодательства Азербайджана. После этого официальный Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности "Русского дома".

В сообщении МИД указывается, что деятельность подобных организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соблюдения договоренностей, достигнутых на двусторонней основе. Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского дома" в стране, ожидается, что российская сторона предпримет соответствующие меры в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке "Rus evi": Azərbaycanda fəaliyyətimizi dayandırmaq üçün tədbirlər görürük

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