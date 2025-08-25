Румынский сенатор: В Карабахе я чувствовал себя как дома

Член Сената Румынии от провинции Марамуреш Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш рассказал журналистам, что чувствовал себя в Карабахе как дома.

Как сообщает Report, ранее сенатор, который также входит в межпарламентскую группу дружбы Румыния–Азербайджан, покорил вершину “Гейдар Алиев” (3751 м) в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг.

Никулеску-Цыгырлаш подчеркнул, что отправился на вершину "Гейдар Алиев" из Карабахского региона, и что эта вершина - самая красивая не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе.

"Эта гора очень красивая, и воздух идеальный. Мы поднялись на вершину примерно за 6-7 часов без каких-либо проблем. Это несложно, но требует решимости и усилий. Я прибыл из Карабахского региона. Карабах - очень важный и особенный регион Азербайджана", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Карабах напоминает ему регион Марамуреш: "Здесь есть леса, зелень, реки, и я чувствую себя в Карабахе как дома. Очень красив город Шуша - культурная столица Азербайджана".

Никулеску-Цыгырлаш также поблагодарил посла Азербайджана в Румынии Гудси Османова за организацию визита в Азербайджан.