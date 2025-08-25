О нас

Румынский сенатор: В Карабахе я чувствовал себя как дома

Румынский сенатор: В Карабахе я чувствовал себя как дома Румынский сенатор: В Карабахе я чувствовал себя как дома
Внешняя политика
25 августа 2025 г. 11:04
Румынский сенатор: В Карабахе я чувствовал себя как дома

Член Сената Румынии от провинции Марамуреш Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш рассказал журналистам, что чувствовал себя в Карабахе как дома.

Как сообщает Report, ранее сенатор, который также входит в межпарламентскую группу дружбы Румыния–Азербайджан, покорил вершину “Гейдар Алиев” (3751 м) в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг.

Никулеску-Цыгырлаш подчеркнул, что отправился на вершину "Гейдар Алиев" из Карабахского региона, и что эта вершина - самая красивая не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе.

"Эта гора очень красивая, и воздух идеальный. Мы поднялись на вершину примерно за 6-7 часов без каких-либо проблем. Это несложно, но требует решимости и усилий. Я прибыл из Карабахского региона. Карабах - очень важный и особенный регион Азербайджана", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Карабах напоминает ему регион Марамуреш: "Здесь есть леса, зелень, реки, и я чувствую себя в Карабахе как дома. Очень красив город Шуша - культурная столица Азербайджана".

Никулеску-Цыгырлаш также поблагодарил посла Азербайджана в Румынии Гудси Османова за организацию визита в Азербайджан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniya Senatının üzvü: Qarabağda özümü evimdəki kimi hiss edirəm

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi