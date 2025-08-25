Румынский сенатор совершил восхождение на вершину "Гейдар Алиев"

Член Сената Румынии от провинции Марамуреш, член межпарламентской группы дружбы Румыния–Азербайджан Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш, находящийся с визитом в Азербайджане, поднялся на вершину “Гейдар Алиев” (3751 м) в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг.
Как сообщает Report, румынский парламентарий посвятил восхождение памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, подчеркнув его исключительную роль в истории страны, а также развитию дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией.
Сенатора сопровождали посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Сенан Расулов и известная альпинистка Сима Сафарова.
Делегация также встретилась с группой румынских альпинистов, покоривших вершину Базардюзю, которые поделились впечатлениями о природе и гостеприимстве Азербайджана.