О нас

Румынский сенатор совершил восхождение на вершину "Гейдар Алиев"

Румынский сенатор совершил восхождение на вершину "Гейдар Алиев" 10:13 Член Сената Румынии от провинции Марамуреш, член межпарламентской группы дружбы Румыния-Азербайджан Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш, находящийся с визитом в Азербайджане, поднялся на вершину "Гейдар Алиев".
Внешняя политика
25 августа 2025 г. 10:28
Румынский сенатор совершил восхождение на вершину Гейдар Алиев

Член Сената Румынии от провинции Марамуреш, член межпарламентской группы дружбы Румыния–Азербайджан Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш, находящийся с визитом в Азербайджане, поднялся на вершину “Гейдар Алиев” (3751 м) в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг.

Как сообщает Report, румынский парламентарий посвятил восхождение памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, подчеркнув его исключительную роль в истории страны, а также развитию дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией.

Сенатора сопровождали посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Сенан Расулов и известная альпинистка Сима Сафарова.

Делегация также встретилась с группой румынских альпинистов, покоривших вершину Базардюзю, которые поделились впечатлениями о природе и гостеприимстве Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоRomanian senator climbs Mount Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоRumınıyalı senator “Heydər Əliyev” zirvəsinə yürüş edib

Другие новости из категории

Румынский сенатор: В Карабахе я чувствовал себя как дома
Румынский сенатор: В Карабахе я чувствовал себя как дома
25 августа 2025 г. 11:04
Представитель МИД Турции: Запуск Зангезурского коридора обеспечит прочный мир на Южном Кавказе
Представитель МИД Турции: Запуск Зангезурского коридора обеспечит прочный мир на Южном Кавказе
25 августа 2025 г. 10:48
Аманул Хак: Азербайджан и Бангладеш готовятся к взаимному открытию посольств
Аманул Хак: Азербайджан и Бангладеш готовятся к взаимному открытию посольств
25 августа 2025 г. 10:33
Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку своей страны
Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку своей страны
24 августа 2025 г. 19:28
МИД Азербайджана поздравил Украину по случаю Дня независимости
МИД Азербайджана поздравил Украину по случаю Дня независимости
24 августа 2025 г. 14:35
Посол: Украина сегодня отстаивает свою независимость в тяжелых испытаниях
Посол: Украина сегодня отстаивает свою независимость в тяжелых испытаниях
24 августа 2025 г. 12:49
Губернатор Астраханской области РФ поздравил Мехрибан Алиеву
Губернатор Астраханской области РФ поздравил Мехрибан Алиеву
24 августа 2025 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского
24 августа 2025 г. 11:11
Раис Татарстана поздравил Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения
Раис Татарстана поздравил Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения
24 августа 2025 г. 11:09
Байрамов обсудил с Лавровым итоги последнего заседания межправкомиссии Азербайджан-РФ
Байрамов обсудил с Лавровым итоги последнего заседания межправкомиссии Азербайджан-РФ
23 августа 2025 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi