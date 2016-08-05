 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Румыния назначила нового посла в Азербайджане

    Президент Клаус Йоханнис подписал распоряжение

    Бухарест. 5 августа. REPORT.AZ/ Утверждена кандидатура нового посла Румынии в Азербайджане.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, сегодня президент Румынии Клаус Йоханнис подписал распоряжение, согласно которому Дан Янку (Dan İancu) назначен новым послом  Румынии в Азербайджане. 

    Напомним, что кандидатура Дана Янку была утверждена парламентом Румынии в начале июня.

    Отметим, что 20 мая президент Румынии Клаус Йоханнис подписал распоряжение об отзыве румынского посла в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану. Д.К.Чобану работал руководителем дипломатической миссии Румынии в Баку с 2011 года. 

    К.Йоханнис сегодняшним распоряжением назначил также послов в 12 странах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi