Руководители религиозных общин Азербайджана направили обращение в Конгресс США

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Руководители Управления мусульман Кавказа, русской православной и католической церквей, общин горских и европейских евреев, албано-удинской христианской общины направили обращение в Конгресс США.

Как сообщает Report, в письме отмечается обеспокоенность представленным в Конгресс США председателем Хельсинкской комиссии Крисом Смитом законопроектом "Акт демократии в Азербайджане". Лидеры общин заявили, что расценивают данный законопроект как "предвзятую кампанию против атмосферы религиозной толерантности, сложившейся в стране".

"Исторически существующие в Азербайджане традиционные религиозные общины - мусульманские мечети, православная, католическая, албано-удинская церкви, еврейские синагоги и сегодня свободно действуют и исполняют свои религиозные обряды", - отмечают руководители религиозных общин.

Они заявили об атмосфере толерантности и уважения к другим религиям в Азербайджане, подчеркнув, что несмотря на агрессию Армении против Азербайджана, армянская церковь по-прежнему существует в Баку, охраняются все ее книги и атрибуты. Даже хранитель григорианской церкви в Баку является армянином по национальности.