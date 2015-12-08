Руководители еще трех стран выразили соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Сербия Томислав Николич выразил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву глубокие соболезнования.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени граждан Республики Сербия и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в результате сильного урагана на месторождении "Гюнешли" в Каспийском море.

Разделяем горе родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

Свои соболезнования президенту Азербайджанской Республики также выразила президент Литовской Республики Дали Грибаускайте.

В тексте соболезнования говорится:

"Ваше превосходительство,

Очень огорчена известием о гибели людей в результате пожара на платформе нефтяного месторождения "Гюнешли" Азербайджана.

От имени всего народа Литвы и лично от своего имени выражаю глубокое соболезнование членам семей погибших, их близким и всему народу Азербайджана.

Желаю найти пропавших живыми и невредимыми, скорейшего выздоровления раненым и устранения последствий страшной аварии".

В соболезновании, направленном президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву президентом Республики Молдова Николае Тимофти, говорится:

"Ваше превосходительство,

С глубокой скорбью узнал о сильнейшем пожаре, произошедшем на нефтяной платформе "Гюнешли" в Каспийском море, который привел к потерям человеческих жизней и ранению многих людей.

В эти тяжелые минуты от имени народа Республики Молдова и от себя лично прошу, Ваше превосходительство, передать глубокие соболезнования семьям и родственникам пострадавших от страшной трагедии".