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    Руководители еще трех стран выразили соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

    Разделяем горе родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Сербия Томислав Николич выразил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву глубокие соболезнования.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От имени граждан Республики Сербия и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в результате сильного урагана на месторождении "Гюнешли" в Каспийском море.

    Разделяем горе родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

    Свои соболезнования президенту Азербайджанской Республики также выразила президент Литовской Республики Дали Грибаускайте.

    В тексте соболезнования говорится:

    "Ваше превосходительство,

    Очень огорчена известием о гибели людей в результате пожара на платформе нефтяного месторождения "Гюнешли" Азербайджана.

    От имени всего народа Литвы и лично от своего имени выражаю глубокое соболезнование членам семей погибших, их близким и всему народу Азербайджана.

    Желаю найти пропавших живыми и невредимыми, скорейшего выздоровления раненым и устранения последствий страшной аварии".

    В соболезновании, направленном президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву президентом Республики Молдова Николае Тимофти, говорится:

    "Ваше превосходительство,

    С глубокой скорбью узнал о сильнейшем пожаре, произошедшем на нефтяной платформе "Гюнешли" в Каспийском море, который привел к потерям человеческих жизней и ранению многих людей.

    В эти тяжелые минуты от имени народа Республики Молдова и от себя лично прошу, Ваше превосходительство, передать глубокие соболезнования семьям и родственникам пострадавших от страшной трагедии".

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