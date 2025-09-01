    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Ликвидация Минского процесса — очередной дипломатический успех

    • 01 сентября, 2025
    • 17:40
    Ликвидация Минского процесса и связанных с ним структур ОБСЕ является новым дипломатическим успехом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Об этом Report заявил глава делегации Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ Гая Мамедов.

    По его словам, это решение открывает путь к справедливому и устойчивому миру в регионе.

    "Ликвидация Минского процесса означает, что бывший армяно-азербайджанский конфликт полностью исключен из повестки ОБСЕ. Признано, что конфликт урегулирован в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это также подтверждает крах дипломатической модели, пытавшейся обойти нормы международного права", - подчеркнул депутат.

    Мамедов отметил, что принятое решение приближает Азербайджан и Армению к подписанию мирного договора и вносит вклад в безопасность и сотрудничество в Европе.

