Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Ликвидация Минского процесса — очередной дипломатический успех

Ликвидация Минского процесса и связанных с ним структур ОБСЕ является новым дипломатическим успехом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Report заявил глава делегации Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ Гая Мамедов.

По его словам, это решение открывает путь к справедливому и устойчивому миру в регионе.

"Ликвидация Минского процесса означает, что бывший армяно-азербайджанский конфликт полностью исключен из повестки ОБСЕ. Признано, что конфликт урегулирован в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это также подтверждает крах дипломатической модели, пытавшейся обойти нормы международного права", - подчеркнул депутат.

Мамедов отметил, что принятое решение приближает Азербайджан и Армению к подписанию мирного договора и вносит вклад в безопасность и сотрудничество в Европе.