Руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ: За 16 лет членства в Совете Европы мы подвергались давлению

Страсбург. 11 октября. REPORT.AZ/ "К сожалению, за 16 лет членства в Совете Европы мы подвергались давлению".

Как сообщает французское бюро Report, об этом во время обсуждения доклада "Демократические институты в Азербайджане" на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что наряду с критикой в отчете также отмечаются положительные моменты, что является позитивным фактором и способствует диалогу: "Иногда мы не соглашаемся с этой критикой. Однако Азербайджан всегда готов выслушать конструктивную и объективную критику. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан готов к сотрудничеству в формате диалога".

С. Сеидов отметил, что, несмотря на это давление, Азербайджан сделал значимые шаги в развитии демократии и во всех сферах: "Сегодня мы хотим, чтобы деятельности лиц, служащих другим интересам внутри Совета Европы, был положен конец".