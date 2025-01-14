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Обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией 14 января делегация Аппарата Парламента Азербайджана во главе с руководителем Аппарата Милли Меджлиса Фаридом Гаджиевым начала визит в Анкару.
Внешняя политика
14 января 2025 г. 20:04
Обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Делегация аппарата Милли Меджлиса, находящаяся с визитом в Анкаре, встретилась с генеральным секретарем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Талипом Узуном.

Как сообщает Report, на встрече обсуждалось развитие отношений между двумя братскими странами.

Руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев поблагодарил коллегу за приглашение и поздравил с 33-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Он, вспомнив свои встречи с Талипом Узуном, выразил уверенность, что развитие связей между парламентскими аппаратами внесет свой вклад в повышение эффективности двустороннего сотрудничества. Фарид Гаджиев рассказал о реформах, проведенных в Милли Меджлисе под руководством председателя парламента Сахибы Гафаровой, и направлениях деятельности Аппарата.

В ходе беседы была отмечена важность подписанного соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран, было обращено внимание на то, что документ также включает вопросы развития сотрудничества между аппаратами парламентов. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между аппаратами.

Затем делегация провела встречу с представителями пяти отделов Секретариата Великого национального собрания Турции. На встрече была отмечена важность взаимного обмена опытом и регулярных визитов, были заслушаны доклады. Начальники отделов выступили с подробными презентациями о деятельности своих отделов.

Визит азербайджанской парламентской делегации в Анкару продолжается.

19:30

Делегация Аппарата Парламента Азербайджана во главе с руководителем Аппарата Фаридом Гаджиевым находится с визитом в Анкаре.

Как сообщает Report, в состав делегации входят заместитель руководителя Аппарата Рустам Махмудов, начальник отдела редакции и издательских работ Хафиз Бабаев, руководитель сектора по связям с органами судебной власти Назир Байрамов и помощник руководителя Аппарата Ильхам Гасанов.

В рамках визита члены делегации посетили мавзолей "Аныткабир", почтили память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и возложили цветы к памятнику.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-Türkiye inter-parliamentary cooperation discussed in Ankara
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə parlament aparatları arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

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