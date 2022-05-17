Ведется подготовка ко второму заседанию региональной платформы "3+3"

Учрежденная в декабре 2021 года консультативная региональная платформа "3+3" (Азербайджан, Грузия и Армения плюс Россия, Иран, Турция) — востребованный и перспективный механизм. На данном этапе ведется подготовка ко второму заседанию формата.

Учрежденная в декабре 2021 года консультативная региональная платформа "3+3" (Азербайджан, Грузия и Армения плюс Россия, Иран, Турция) — востребованный и перспективный механизм. На данном этапе ведется подготовка ко второму заседанию формата.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС.

"В наших планах — активно его использовать для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей. Логика такого сотрудничества предполагает коллективное рассмотрение вопросов, которые представляют общий интерес, не обостряют политические противоречия и способствуют повышению взаимного доверия.

Вовлечение в этот процесс всех стран региона создает благоприятные условия для налаживания диалога, например, между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры. Дополнительные возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями связаны с раскрытием транзитного потенциала региона, взаимодействием в борьбе с новыми вызовами и угрозами", - заявил Руденко.

По его словам, на данном этапе ведется подготовка ко второму заседанию формата: "Рассчитываем провести его до конца первого полугодия. Что касается разблокирования транспортных и экономических связей, то этим занимается профильная трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На этом направлении проделана большая работа. Ведем дело к скорейшему принятию конкретного решения, которое позволит приступить к реализации конкретных проектов в регионе".