    Роза Байрамлы: Новый азиатский порядок возможен при равном участии женщин и мужчин

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 15:29
    Формирование нового азиатского порядка возможно только при совместной работе женщин и мужчин.

    Как сообщает Report, об этом заявила советник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Роза Байрамлы в рамках 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По ее словам, женщины играют важную роль в политике, экономике и социальной жизни, вносят вклад в инновации и устойчивость обществ, однако их участие зачастую недооценивается.

    "В некоторых странах Азии женщины составляют до 20% парламента, а также занимают высокие государственные посты", - сказала Байрамлы.

    Эксперт отметила, что женщины активно участвуют в постконфликтном восстановлении в Азербайджане и в развитии экономики. Для усиления их роли, подчеркнула Байрамлы, необходимо расширять доступ к качественному образованию и устранять стереотипы.

    СВМДА новый миропорядок гендерное равноправие
    BMTM təmsilçisi: Yeni Asiya nizamının formalaşması qadın və kişilərin birgə çalışmağından asılıdır
    AIR Center official: Women must shape Asia's future alongside men

