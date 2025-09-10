Роза Байрамлы: Новый азиатский порядок возможен при равном участии женщин и мужчин

Формирование нового азиатского порядка возможно только при совместной работе женщин и мужчин.

Как сообщает Report, об этом заявила советник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Роза Байрамлы в рамках 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По ее словам, женщины играют важную роль в политике, экономике и социальной жизни, вносят вклад в инновации и устойчивость обществ, однако их участие зачастую недооценивается.

"В некоторых странах Азии женщины составляют до 20% парламента, а также занимают высокие государственные посты", - сказала Байрамлы.

Эксперт отметила, что женщины активно участвуют в постконфликтном восстановлении в Азербайджане и в развитии экономики. Для усиления их роли, подчеркнула Байрамлы, необходимо расширять доступ к качественному образованию и устранять стереотипы.