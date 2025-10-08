Ровшан Рзаев обсудил с представителями ВБ проекты по поддержке вынужденных переселенцев

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев обсудил с делегацией Всемирного банка (ВБ) реализацию проекта по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет, во встрече приняли участие руководитель проекта "Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев" от Всемирного банка Эрик Колдвелл Джонсон, сотрудник ВБ Сабина Анна Эспиноза и представитель банка в Азербайджане Халиса Шахвердиева.

Гостям была представлена информация о деятельности Комитета в рамках Плана мероприятий Государственной программы I Большого возвращения, направленной на обеспечение устойчивого расселения бывших вынужденных переселенцев.

Отмечалось, что в тренингах, организованных в рамках проекта, охватившего 18 городов и районов, приняли участие около 800 вынужденных переселенцев. Особое внимание уделялось повышению экономической активности женщин. Среди участников проекта также около 30 бывших вынужденных переселенцев с инвалидностью.

В ходе реализации проекта были проведены тренинги по более чем 60 направлениям - кондитерскому, швейному и парикмахерскому делу, бухгалтерскому учету, графическому дизайну и другим. 257 участников получили оборудование, соответствующее их профессиональной специализации.

Глава комитета отметил, что участие переселенцев в проекте помогает им заранее определиться с будущей профессией после возвращения на родину.

Эрик Колдвелл Джонсон подчеркнул, что проект реализован на высоком уровне, а его результаты значительно превысили ожидаемые: "Мы уверены, что бывшие вынужденные переселенцы, участвовавшие в проекте, смогут применить полученные знания и навыки после возвращения, создавая и развивая собственное малое предпринимательство". Он также отметил положительное влияние проекта на повышение уверенности и социальной активности его участников.

Напомним, что в 2023 году между Государственным комитетом и Всемирным банком было подписано Письмо-соглашение по грантовому проекту "Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев в Азербайджане". Цель проекта - в соответствии с "I Государственной программой Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджанской Республики" повысить уровень профессиональных навыков, доступ к услугам поддержки и возможности получения дохода для семей вынужденных переселенцев, подлежащих переселению в 2023–2026 годах.