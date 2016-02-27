Россотрудничество откроет филиал в Гяндже

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Россотрудничество планирует открыть свое представительство в Гяндже. Как сообщает Report, об этом заявила в интервью журналу "Международная жизнь" руководитель Россотрудничества Любовь Глебова.

"Агентство ведет свою деятельность в 79 странах мира через 91 загранпредставительство. В данный момент работаем и со странами СНГ. Планируем открыть свои филиалы в городах Гянджа (Азербайджан), Гюмри (Армения), Уральск (Казахстан), Оше (Кыргызстан) и Худжанда (Таджикистан). Причем замечу, что в столицах всех этих стран уже работают наши центры", - заявила Л.Глебова.

Руководитель Россотрудничества не уточнила дату открытия филиала в Гяндже.