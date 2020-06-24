Российский эксперт призвал присвоить Баку звание "города-героя"

"Чтобы говорить про вклад Азербайджана и азербайджанцев в Великую Победу над врагом не хватит и множества томов. Поэтому я могу обратить внимание лишь на отдельные, но значимые факты. Так, например, при общей численности населения в 3,4 млн человек (по состоянию на 1941 год) от Азербайджанской ССР на фронт были призваны более 650 тыс. человек. Более 300 тыс. погибли на полях сражениях. Количество добровольцев из Азербайджана составило примерно 40 тысяч человек. Половина из них погибла на полях сражений". Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев, комментируя участие азербайджанских военнослужащих на Параде Победы в Москве.

"В войне также участвовали азербайджанские женщины, среди которых партизанка Алия Рустамбекова, снайпер Зиба Ганиева, зенитчица Алмаз Ибрагимова, капитан морского судна Шовкет Салимова и многие другие", - сказал он.

Эксперт отметил, что основными местами сражений солдат из Азербайджанской ССР были бои за Брестскую крепость, оборона Ленинграда, оборона Москвы, битвы за Сталинград, Кавказ, на Курской дуге, на Крымском полуострове, а также в освобождении Прибалтики и Восточной Европы и битве за Берлин.

"Свыше ста тысяч выходцев из Азербайджана за отвагу и мужество, проявленные в борьбе против фашистских захватчиков, были награждены орденами и медалями СССР, более 100 из них было присвоено звание Героя Советского Союза. 43 этнических азербайджанца были удостоены этого звания", - сказал он.

Член экспертного совета "Офицеров России" подчеркнул, что Баку был практически основным источником нефти для всей экономики СССР: "В Азербайджанской ССР добывалось до 80 % нефти всего Советского Союза".

"Мужество и героизм азербайджанцев в обороне Баку до сих пор не нашло должной исторической оценки. Поэтому полагаю необходимым и предлагаю присвоить Баку звание "города-героя"", - заключил Перенджиев.