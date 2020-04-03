Наверх

Россия передала Азербайджану еще одну партию тестов для диагностики COVID-19

Россия передала Азербайджану еще партию тестов для диагностики COVID

49

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала министерству здравоохранения Азербайджана дополнительно 50 наборов тест-систем для проведения 5 тыс. исследований на COVID-19.

Об этом Report заявили в посольстве России в Азербайджане.

"Таким образом, всего с начала марта российской стороной на безвозмездной основе было передано 120 наборов тест-систем из расчета на 12 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19 в Азербайджане.

Намерены и дальше прилагать совместные усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения наших стран, координировать действия по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий в регионе", - заявили в посольстве РФ. 

Ранее сообщалось, что Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для диагностики коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!