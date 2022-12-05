Лавров: Россия намерена способствовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия намерена способствовать разлокировке транспортных связей, делимитации границ и заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Россия намерена способствовать разлокировке транспортных связей, делимитации границ и заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора и в целом укреплению мер доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями", - сказал Лавров.

Он отметил, что важной темой сегодняшней встречи является ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от ноября 2020, января-ноября 2021 годов и Сочинской встречи в октябре текущего года.

"Помимо этого, в повестке дня также находятся взаимодействие в регионе, Каспийская динамика, ОБСЕ, СНГ и другие процессы",- добавил глава МИД РФ.