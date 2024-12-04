Россия и Азербайджан намерены создать рабочую группу для сотрудничества в области экологии

Россия и Азербайджан намерены создать рабочую группу для сотрудничества в области экологии, уделяя особое внимание проблеме обмеления Каспийского моря и сохранению его биологических ресурсов.

Россия и Азербайджан намерены создать рабочую группу для сотрудничества в области экологии, уделяя особое внимание проблеме обмеления Каспийского моря и сохранению его биологических ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России, данный вопрос обсуждался во время приема заместителем председателя Государственной думы Алексеем Гордеевым посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что отношения между Россией и Азербайджаном сегодня поступательно развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества.

Было отмечено, что в их основе лежат прочные традиции взаимного уважения и добрососедства, а ключевые приоритеты сотрудничества отражены в "Декларации о союзническом взаимодействии", подписанной на высшем уровне 22 февраля 2022 года в Москве.

Кроме того, было подчеркнуто, что межгосударственные контакты отличаются высокой интенсивностью на всех уровнях. Азербайджанский посол отметил, что в текущем году было совершено свыше 50 взаимных визитов высшего и высокого уровней.

Достигнут ряд важных договоренностей, прежде всего в экономической сфере: развитие проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, расширение международного транспортного коридора "Север–Юг", а также создание на паритетной основе совместного азербайджано-российского университета в Баку на базе Санкт-Петербургского университета и азербайджанского вуза.

В ходе встречи были затронуты также вопросы культурного сотрудничества между двумя странами. Посол проинформировал заместителя председателя ГД, что 2025 год будет Годом культуры Азербайджана в России, и выразил надежду на то, что мероприятия и проекты, проведенные в его рамках, будут способствовать дальнейшему сближению двух стран и народов.