Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия начнут переговоры о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении фруктов и овощей. Как сообщает Report cо ссылкой на официальный портал правительства России, председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым принято предложение Федеральной таможенной службы провести переговоры с Азербайджаном о заключении протокола о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров. Проект этого документа направлен на создание необходимой договорно-правовой основы для ускорения таможенных процедур при перемещении определенных видов товаров через российско-азербайджанский участок государственной границы.

Речь идет о живых деревьях, растениях и их частях, цветах, зелени, фруктах, овощах, орехах, продуктах их переработки и различных пищевых продуктах, ввозимых в Россию из Азербайджана. Проектом протокола предусмотрено признание и использование сторонами на основе принципа взаимности результатов таможенного контроля товаров, проведенного другой стороной. Результаты таможенного контроля, проведенного одной из сторон, будут признаваться другой стороной с учетом принципа достаточности для обеспечения соблюдения законодательства в случае заблаговременной передачи информации о товарах и предоставления документов, оформленных в соответствии с требованиями протокола.

"Принятое решение направлено на повышение эффективности таможенного контроля и развитие российско-азербайджанской торговли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.