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Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества" Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности агентства Россотрудничество на территории Азербайджана.
Внешняя политика
6 февраля 2025 г. 12:36
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности агентства "Россотрудничество" на территории Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на хорошо информированные источники.

Азербайджан продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела вне зависимости от того, откуда оно исходит.

Свидетельством также является и то, что аналогичное решение было ранее принято в отношении американского агентства USAID, причем еще до инаугурации президента Д.Трампа и его последующего решения о ликвидации данной структуры.

"Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер", - отмечают источники.

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Версия на английском языке Russia notified about termination of Rossotrudnichestvo activities in Baku, sources say
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı “Rossotrudniçestvo”nun Azərbaycanda fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə Rusiyaya bildiriş göndərib - EKSKLÜZİV

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