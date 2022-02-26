Российское издание "Утро.Ру": Ходжалинская резня - 30 лет со дня трагедии азербайджанского народа

Онлайн-издание "Утро.Ру" опубликовало статью, посвященную 30-й годовщине геноцида в Ходжалы.

Онлайн-издание "Утро.Ру" опубликовало статью , посвященную 30-й годовщине геноцида в Ходжалы.

Report представляет текст статьи:

В истории постсоветского пространства есть немало трагических страниц ужасной жестокости, которую проявили один народ в отношении другого. "Ходжалинская резня" – одна из них. 26 февраля исполняется 30 лет со дня кровавых событий во время первой карабахской войны. В ходе этого эпизода в 1992 году были убиты, ранены, пропали без вести сотни жителей города Ходжалы, включая женщин и детей.

Напомним, только что развалился СССР, и на его руинах воцарилась смута и хаос, которые в ряде регионов превращался в бойню наций. В этот период воспылал весь Кавказ: а карабахская война из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану разворачивалась с 1988-го.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992-го года армянские военные захватили город Ходжалы, населенный азербайджанцами. Они полностью его блокировали – там перестала работать телефонная связь, были отключены электричество, отопление и водопроводная вода. В 23 часа начался артобстрел, в 1 ночи в в город вошла пехота, а к 7 утра сопротивление защитников было подавлено.

Армянские источники утверждали, что жителей города якобы предупреждали о скором штурме, однако эвакуации мирного населения так и не случилось. По мнению правозащитников, никакое объявление о выводе людей не может служить оправданием массовой резни и убийств мирных горожан, которые отказались покидать свои дома и квартиры по требованию захватчиков.

Ряд экспертов считают, что дата штурма города была выбрана не случайно, т.к. ровно за четыре года до этого произошла первая на территории Советского Союза вспышка массового межнационального насилия – армянские погромы в азербайджанском Сумгаите. Причем до сих пор так и осталось загадкой, кто спровоцировал ту трагедию.

Факт резни в Ходжалы отражен в отчетах международных организаций (HRW, "Мемориал" и т.д.) и признан многими парламентами стран мира. Об ужасах той трагедии рассказали авторы Томас де Ваал ("Черный сад") и Юрий Романов ("Я снимаю войну").

По данным правозащитников, только в соседний Агдам за четыре дня после падения города доставлены около 200 трупов, из которых 13 – это дети, а 51 – женщины. Подавляющее большинство из них имели пулевые ранения, некоторые убиты ударами тупыми предметами. Кроме того, зафиксированы факты надругательства над телами погибших, в том числе скальпирование, у одной девочки осталась лишь голова.

Трагедия Ходжалы отмечена страшными цифрами: 613 человек погибли, включая и замерзших в ту зимнюю ночь (63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков), 8 семей уничтожены до последнего родственника. Среди 487 раненых оказались 76 детей, а еще 150 человек числятся пропавшими без вести. Места постоянного проживания вынуждены были покинуть 5 379 горожан.



До сих пор в Армении никто не понес судебного наказания за убийство мирного населения. Более того, сам факт массовой резни замалчивается, а временами даже оправдывается руководством страны.