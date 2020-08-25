Российский эксперт о визите Шойгу в Баку

Интервью российского бюро Report c доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александром Перенджиевым

Интервью российского бюро Report c доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, членом Экспертного совета "Офицеры России" Александром Перенджиевым:

- 23 августа начались Международные военные игры 2020. Как вы оцениваете значение военных игр в контексте военного сотрудничества с другими странами?

-Для Международных военных игр всем известное выражение:

"О спорт, ты – мир!" имеет куда бόльшее значение, чем даже для Олимпийских игр. Военнослужащие разных стран соревнуются по направлению своей специальности, проявляют смелость, силу и отвагу, умение побеждать противника. Но не в беспощадной и истребляющей друг другу боевой обстановке, а в ходе мирных военно-спортивных состязаний.

С одной стороны, военные совершенствуют свою военную выучку, пусть и несколько по иному, чем в ходе военных учений. С другой стороны, крепнет дружба не только в командах, но и между соперниками, как это происходит на обычных спортивных состязаниях. То есть, несмотря на постоянно растущую напряженность в международных отношениях, Международные военные игры способствуют установлению дружеских, теплых отношений между военнослужащими различных государств.

А значит, препятствуют росту самой военной угрозы на международной арене, укрепляют мир и сотрудничество во всем мировом пространстве.

Отрадно, что основным субъектом организации Международных военных игр является Россия и ее Министерство обороны во главе Сергеем Шойгу, который и является главным инициатором их создания и проведения. При этом, отмечу, что данная инициатива находит должное понимание и развитие и в странах НАТО. То есть, Международные военные игры способствуют созданию благоприятных условий для формирования механизмов предотвращения военных и вооруженных конфликтов, а также для формирования, как минимум, ровных партнерских отношений между военными ведомствами всех государств мира.

- Азербайджан каждый год участвует в этих играх. Как вы прокомментируете результаты Азербайджана? О чем они говорят?

-Результаты азербайджанских военнослужащих показывают, что постоянно от года к году происходит их рост военно-спортивного мастерства. Министерство обороны Азербайджанской республики рассматривает участие своих военных в Международных военных играх, как еще один стимул для них в деле совершенствования профессионализма по своей специальности, а также как еще одну возможность по определению уровня подготовки своей армии по отношению к вооруженным силам других государств.

В ходе военно-спортивных состязаний у представителей военного ведомства Азербайджана происходит обмен мнениями с представителями военных ведомств других государств по вопросам методики обучения и подготовки военнослужащих различных военных специальностей. То есть, для Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Международные военные игры являются не только измерителем и оценщиком их боевой и военно-профессиональной готовности, но в определенной степени военным научно-образовательный форумом, где можно получить информацию о новых методах в сфере боевой и командирской подготовки.

- Министр обороны России Сергей Шойгу поехал в Азербайджан на военные игры. Во время поездки, конечно же, состоится ряд двусторонних встреч. Какие аспекты двусторонних отношений России и Азербайджана могут быть обсуждены?

- Прежде всего, я хотел бы предупредить о том, что не стоит ждать от этой поездки каких-то значимых для Азербайджана, как впрочем, и для России, событий. На мой взгляд, эта поездка Сергея Шойгу призвана, прежде всего, подтвердить тот уровень сотрудничества, системы отношений и договоренностей, который сложился в последние годы между нашими странами. То есть, в бόльшей степени не нацеленность вперед (хотя, безусловно, это аспект также присутствует), а необходимость посмотреть на сегодняшнюю действительность, выявить проблемные моменты и попытаться минимизировать уровень конфликтности между Россией и Азербайджаном.

Таким образом, если мы и говорим о необходимости движения вперед в отношениях между официальными Баку и Москвой, то для начала надо понять, в каком состоянии находятся эти самые отношения. В какой-то мере, для России и Азербайджана, визит министра обороны РФ в Баку, является лишь подготовкой к предстоящему и весьма непростому разговору на уровне глав дипломатических ведомств и глав государств по обсуждению политических вопросов, которые особенно обострились в последнее время на международном уровне, на постсоветском пространстве, в том числе и южнокавказском макрорегионе.