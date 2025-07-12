Российские власти используют СМИ для провокаций

Российские власти используют СМИ для провокаций

Российские власти постоянно используют СМИ, телеканалы, газеты, а теперь информационные и цифровые ресурсы для организации различного рода провокаций.

Об этом в комментарии Report рассказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

"Это не новое явление. Российские спецслужбы всегда рассматривали это как часть активных мероприятий. И сейчас они продолжают заниматься этой деятельностью. Именно поэтому мы в свое время закрыли практически все российские телеканалы. Теперь по той же причине закрыли Sputnik. Что им вообще делать на нашей территории?", - сказал парламентарий.

Депутат добавил, что Азербайджан предпринимает ответные меры в тех случаях, когда что-то используется против интересов страны. "В любом случае, мы не беспомощны перед лицом этой деятельности России. Мы предпринимаем необходимые шаги", - добавил он.

Напомним, что Совет прессы выступил с заявлением, в котором отметил, что Sputnik-Азербайджан действовал в стране как филиал Федеральной службы безопасности России.