Ромуалдо Джонам: Мозамбик готов обсуждать в Баку расширение взаимодействия в рамках GlobE Network

Международное сотрудничество рассматривается в Мозамбике как одна из важнейших опор в борьбе с коррупцией и связанными с ней преступлениями.

Международное сотрудничество рассматривается в Мозамбике как одна из важнейших основ в борьбе с коррупцией и связанными с ней преступлениями.

Как передает Report, об этом заявил журналистам представитель Центрального антикоррупционного бюро Мозамбика, прокурор Ромуалдо Джонам в рамках 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН - GlobE Network, проходящего в Баку.

"Цель нашего участия в бакинской встрече — укрепление оперативного взаимодействия и членства, повышение уровня доверия между антикоррупционными ведомствами, обмен передовым опытом в сфере трансграничных расследований, а также согласование стратегии использования платформы GlobE для эффективного возврата активов и продвижения механизмов оперативного запроса взаимной правовой помощи", — отметил он.

По его словам, Мозамбик активно участвует в платформе GlobE Network.

"Мы уже начали ее использовать, и первый опыт оказался весьма положительным. Мы также рады быть в Баку — это удивительный город с богатой культурой, и мы с нетерпением ждем возможности ближе познакомиться с этим разнообразием", — добавил Джонам.