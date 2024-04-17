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Роккасальво: ПРООН продолжает поддерживать Азербайджан в разминировании

Роккасальво: ПРООН продолжает поддерживать Азербайджан в разминировании Наша цель заключается в построении мира, свободного от минных угроз.
Внешняя политика
17 апреля 2024 г. 15:24
Роккасальво: ПРООН продолжает поддерживать Азербайджан в разминировании

Наша цель заключается в построении мира, свободного от минных угроз.

Об этом Report заявила исполняющая обязанности резидент-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

По ее словам, загрязнение минами и взрывчатыми веществами Карабахского региона значительно обострило данную проблему: "Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжает развивать институциональные и операционные возможности Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), а также оказывать поддержку программной, технической и ресурсной мобилизации, которая включает в себя информирование о минной опасности, обучение первых женщин-саперов, разминирование 100 тыс. гектаров земель и участие 176 тыс. человек в программах борьбы с минной угрозой".

Она добавила, что цель ПРООН заключается в построении мира, свободного от минных угроз, и рекомендовала всем государствам присоединиться к Конвенции о запрещении мин и следовать ей.

"В постконфликтных ситуациях стороны должны обмениваться имеющейся информацией, предоставлять карты минных полей, для облегчения процесса разминирования, предотвращения дальнейших жертв подрыва мин, а также обеспечения возвращения к нормальной жизни на этих территориях. Отсутствие подробной информации о местах установки мин является основным препятствием для безопасного возвращения тысяч вынужденных переселенцев в Карабахский регион.

ПРООН продолжает оказывать поддержку правительству Азербайджана и ANAMA в разработке наиболее подходящих и экономически эффективных методов разминирования, расширении возможностей разминирования с использованием искусственного интеллекта и визуальных изображений", - сказала Роккасальво.

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