О нас

Подписан меморандум между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини Уираатира" Французской Полинезии

Подписан меморандум между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини Уираатира" Французской Полинезии Бакинская инициативная группа и политическая партия "Тавини Уираатира" Французской Полинезии подписали меморандум в рамках конференции "Путь к деколониализму: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека" в венском офисе ООН.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 17:40
Подписан меморандум между Бакинской инициативной группой и партией Тавини Уираатира Французской Полинезии

Бакинская инициативная группа и политическая партия "Тавини Уираатира" Французской Полинезии подписали меморандум в рамках конференции "Путь к деколониализму: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека" в венском офисе ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание меморандума имеет большое значение с точки зрения перспектив развития отношений и дальнейшего сотрудничества.

Также меморандум откроет путь к предотвращению угроз национальной идентичности за счет уменьшения последствий ассимиляции и к достижению важных результатов в вопросе деколонизации. Это также станет важным началом сохранения местной культуры для подрастающего поколения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku Initiative Group and Tavini Huiraatira party of French Polynesia expand co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Təşəbbüs Qrupu və Fransız Polineziyasının Tavini Huiraatira partiyası əməkdaşlığı genişləndirir

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Провокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
ВидеоПровокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
23 апреля 2024 г. 22:27
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22
Президент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
26 апреля 2024 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi