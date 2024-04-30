Подписан меморандум между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини Уираатира" Французской Полинезии

Бакинская инициативная группа и политическая партия "Тавини Уираатира" Французской Полинезии подписали меморандум в рамках конференции "Путь к деколониализму: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека" в венском офисе ООН.

Бакинская инициативная группа и политическая партия "Тавини Уираатира" Французской Полинезии подписали меморандум в рамках конференции "Путь к деколониализму: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека" в венском офисе ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание меморандума имеет большое значение с точки зрения перспектив развития отношений и дальнейшего сотрудничества.

Также меморандум откроет путь к предотвращению угроз национальной идентичности за счет уменьшения последствий ассимиляции и к достижению важных результатов в вопросе деколонизации. Это также станет важным началом сохранения местной культуры для подрастающего поколения.