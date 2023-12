Робин Брукс: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200%, куда смотрит Брюссель?

Армения помогает России обходить санкции Европейского союза, об этом свидетельствует резкий рост экспорта продукции из стран ЕС в Армению с начала российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс написал в социальной сети "Х".

"Вы должны задаться вопросом, что происходит в ЕС. Вторжение Путина в Украину - это большая угроза всему, за что выступает ЕС. Но есть множество примеров, подобных этому: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200% с момента вторжения. Эти товары идут в Россию и помогают Путину. А что делает Брюссель?", - написал он.