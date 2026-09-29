Роберт Калиняк: Азербайджан доказал способность защищать свой суверенитет

Азербайджан доказал, что способен защищать национальные интересы и территорию государства

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

Он подчеркнул, что понятия суверенитета, Конституции, идентичности, свободы и демократии приобретают особую значимость, если рассматривать их через призму азербайджанского опыта.

"Иногда в Европе нам кажется, что за этими словами скрывается некая формальность, что это просто важные и громкие слова, которые необходимо произносить. Но особенно здесь, в Баку, в Азербайджане, борьба за суверенитет воспринимается совершенно иначе", - сказал Калиняк.

Словацкий министр указал на то, что всегда существует возможность достичь результата и обеспечить защиту интересов собственного народа и государственной территории.

"Я также хочу поздравить Азербайджан с 30-летней борьбой, которая в итоге завершилась успехом", - подчеркнул министр.

Калиняк отметил, что Словакия, являясь членом Европейского союза и НАТО, выступает за мир и считает его важнейшим условием для своей нации.

"Мы всегда стараемся говорить, что боремся за мир, поскольку он имеет первостепенное значение для нашей нации. Но мы хотим быть союзниками не только в солнечные, но и в дождливые дни", - сказал он.

По словам министра, нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе является непростой.

"Именно поэтому мы направляем наши войска на помощь нашим друзьям в Польше и Румынии, но мы также помним, когда старались поддержать тех, кто связан с Азербайджаном, и это делает нашу дружбу очень крепкой", - отметил он.

Он также выразил удовлетворение возможностью находиться в Баку и вместе с азербайджанскими партнерами отмечать национальный праздник Словакии.

"Я очень рад, что могу быть здесь, могу вместе с вами отметить наш национальный праздник и принять участие завтра в ADEX - очень важной выставке оборонной промышленности здесь, в Баку", - сказал министр.

Калиняк также поблагодарил гостей за участие в мероприятии и выразил надежду на дальнейшее общение и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность обсудить с вами различные вопросы, пообщаться и хорошо провести время вместе с нашим военно-фольклорным ансамблем "Яношик", который хотел бы показать вам часть культуры Словакии", - добавил он.