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    Роберт Калиняк: Азербайджан доказал способность защищать свой суверенитет

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 19:25
    Роберт Калиняк: Азербайджан доказал способность защищать свой суверенитет

    Азербайджан доказал, что способен защищать национальные интересы и территорию государства

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

    Он подчеркнул, что понятия суверенитета, Конституции, идентичности, свободы и демократии приобретают особую значимость, если рассматривать их через призму азербайджанского опыта.

    "Иногда в Европе нам кажется, что за этими словами скрывается некая формальность, что это просто важные и громкие слова, которые необходимо произносить. Но особенно здесь, в Баку, в Азербайджане, борьба за суверенитет воспринимается совершенно иначе", - сказал Калиняк.

    Словацкий министр указал на то, что всегда существует возможность достичь результата и обеспечить защиту интересов собственного народа и государственной территории.

    "Я также хочу поздравить Азербайджан с 30-летней борьбой, которая в итоге завершилась успехом", - подчеркнул министр.

    Калиняк отметил, что Словакия, являясь членом Европейского союза и НАТО, выступает за мир и считает его важнейшим условием для своей нации.

    "Мы всегда стараемся говорить, что боремся за мир, поскольку он имеет первостепенное значение для нашей нации. Но мы хотим быть союзниками не только в солнечные, но и в дождливые дни", - сказал он.

    По словам министра, нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе является непростой.

    "Именно поэтому мы направляем наши войска на помощь нашим друзьям в Польше и Румынии, но мы также помним, когда старались поддержать тех, кто связан с Азербайджаном, и это делает нашу дружбу очень крепкой", - отметил он.

    Он также выразил удовлетворение возможностью находиться в Баку и вместе с азербайджанскими партнерами отмечать национальный праздник Словакии.

    "Я очень рад, что могу быть здесь, могу вместе с вами отметить наш национальный праздник и принять участие завтра в ADEX - очень важной выставке оборонной промышленности здесь, в Баку", - сказал министр.

    Калиняк также поблагодарил гостей за участие в мероприятии и выразил надежду на дальнейшее общение и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.

    "Я надеюсь, что у меня будет возможность обсудить с вами различные вопросы, пообщаться и хорошо провести время вместе с нашим военно-фольклорным ансамблем "Яношик", который хотел бы показать вам часть культуры Словакии", - добавил он.

    Роберт Калиняк Территориальная целостность Азербайджана Североатлантический альянс (НАТО) Европейский союз (ЕС) Международная военная выставка ADEX-2026
    Robert Kalinyak: Azərbaycan öz suverenliyini qorumağa qadir olduğunu sübut edib
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