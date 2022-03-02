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Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов

Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов За 30 лет Азербайджан добился больших успехов в экономической сфере. Это особенно важно с учетом того, что 30 лет назад Азербайджан был молодым государством.
Внешняя политика
2 марта 2022 г. 11:24
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов

За 30 лет Азербайджан добился больших успехов в экономической сфере. Это особенно важно с учетом того, что 30 лет назад Азербайджан был молодым государством.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе открытия в Баку фотовыставки, посвященной 30-летию установления сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

В. Андреева отметила, что Азербайджан также многое сделал на международном уровне в рамках принципов организации и продолжает это делать.

Резидент-координатор также особо подчеркнула роль Азербайджана в борьбе с пандемией. По ее словам, страна не только помогала своему населению, но и на международной арене оказывала помощь другим странам.

Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан также выдвинул ряд инициатив по борьбе с пандемией коронавируса.

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Версия на английском языке UN resident coordinator: Azerbaijan achieved great success in 30 years
Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident-koordinatoru: “Azərbaycan 30 il ərzində böyük uğurlar qazanıb”

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