Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов

За 30 лет Азербайджан добился больших успехов в экономической сфере. Это особенно важно с учетом того, что 30 лет назад Азербайджан был молодым государством.

За 30 лет Азербайджан добился больших успехов в экономической сфере. Это особенно важно с учетом того, что 30 лет назад Азербайджан был молодым государством.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе открытия в Баку фотовыставки, посвященной 30-летию установления сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

В. Андреева отметила, что Азербайджан также многое сделал на международном уровне в рамках принципов организации и продолжает это делать.

Резидент-координатор также особо подчеркнула роль Азербайджана в борьбе с пандемией. По ее словам, страна не только помогала своему населению, но и на международной арене оказывала помощь другим странам.

Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан также выдвинул ряд инициатив по борьбе с пандемией коронавируса.