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Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме

Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 15:38
Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме.

Как передает Report, об этом она заявила журналистам.

В. Андреева добавила, что ООН и впредь будет поддерживать усилия Азербайджана по разминированию.

"Мы продолжим делиться своим опытом с Азербайджаном в восстановлении территорий. Самой первой встречей в этом конференц-центре в Агдаме в октябре прошлого года стал Национальный градостроительный форум, на который собрались более 150 участников со всего мира. Они поделились своим опытом того, как лучше всего развивать умные города. И Азербайджан совершенно уникален в том смысле, что у нас есть возможность строить новые умные города и села с использованием зеленой энергии и в то же время документировать этот процесс и делиться им с другими странами", - заявила резидент-координатор ООН.

По ее словам, деятельность по очистке территорий от мин также является приоритетом. В этой связи в мае в Агдаме и Баку пройдет конференция, посвященная минной опасности.

Комментируя проходящий сегодня в Агдаме очередной раунд ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН, Владанка Андреева отметила, что участники мероприятия обсудили сотрудничество на этот и последующие годы, а также определили приоритетные направления.

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Версия на английском языке UN Resident Coordinator expresses condolences following death of 2 people in mine explosion in Aghdam
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi Ağdamda iki nəfərin minaya düşərək həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib

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