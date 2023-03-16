Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме.

Как передает Report, об этом она заявила журналистам.

В. Андреева добавила, что ООН и впредь будет поддерживать усилия Азербайджана по разминированию.

"Мы продолжим делиться своим опытом с Азербайджаном в восстановлении территорий. Самой первой встречей в этом конференц-центре в Агдаме в октябре прошлого года стал Национальный градостроительный форум, на который собрались более 150 участников со всего мира. Они поделились своим опытом того, как лучше всего развивать умные города. И Азербайджан совершенно уникален в том смысле, что у нас есть возможность строить новые умные города и села с использованием зеленой энергии и в то же время документировать этот процесс и делиться им с другими странами", - заявила резидент-координатор ООН.



По ее словам, деятельность по очистке территорий от мин также является приоритетом. В этой связи в мае в Агдаме и Баку пройдет конференция, посвященная минной опасности.

Комментируя проходящий сегодня в Агдаме очередной раунд ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН, Владанка Андреева отметила, что участники мероприятия обсудили сотрудничество на этот и последующие годы, а также определили приоритетные направления.