Резидент-координатор: ООН готова оказать Азербайджану поддержку

“В большинстве мест мира права человека постоянно нарушаются. Наша основная цель – добиться лучшей защиты прав людей до 2030 года".

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи сказал на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль омбудсменов в достижении справедливого мира и целей устойчивого развития".

Он сказал, что ООН готова оказать Азербайджану всю необходимую поддержку для достижения целей устойчивого развития: "Азербайджан – страна, верная достижению целей до 2030 года. Азербайджан предоставил первый добровольный отчет о достижении целей устойчивого развития, а в июле предоставил очередной отчет. Это показывает верность официального Баку достижению целей устойчивого развития".

По словам Г.Исхагзаи, омбудсмены играют очень важную роль в защите прав человека: "Омбудсмены выступают в роли связующего звена между гражданским обществом и структурами. У омбудсменов имеется мандат, чтобы активно участвовать во всех связанных с правами человека вопросах. На самом деле, независимые омбудсмены - важный индикатор устойчивого развития".