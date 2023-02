Разоблаченный фейк авторитетного издания: В Албании задержан российский танкер, отправившийся из Азербайджана

Самой примечательной новостью прошедшей недели стало то, что 20 февраля албанская полиция задержала в порту Дуррес судно под либерийским флагом, подозреваемое в перевозке российской нефти. Сообщалось, что объем перевезенной нефти составил 22,5 тысячи тонн

Самой примечательной новостью прошедшей недели стало то, что 20 февраля албанская полиция задержала в порту Дуррес судно под либерийским флагом, подозреваемое в перевозке российской нефти. Сообщалось, что объем перевезенной нефти составил 22,5 тысячи тонн, а рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Сенсационной частью новости для нас стало заявление полиции о том, что судно вышло из Азербайджана и было погружено на другое судно в греческом порту Каламата. Странно то, что влиятельное агентство Reuters , албанский офис «Радио Свобода», армянские, албански, иранские и другие СМИ распространили эту информацию без уточнения.

Faktyoxla Lab. попыталось выяснить, принадлежит ли нефтеналивное судно, арестованное албанской полицией, Азербайджану.

Поскольку отчет, опубликованный полицией и Reuters, не содержал подробного объяснения, мы попытались уточнить информацию из других открытых источников .

Танкер Grace Felix был задержан в порту Дуррес албанской государственной полицией, а 22 члена его экипажа арестованы. Он перевозил 22 500 тонн нефти, которую, как сообщается, он загрузил во время перевалки с корабля на судно недалеко от Каламаты, Греция. Данные AIS, предоставленные Pole Star, подтверждают ее присутствие у берегов Пелоппонеса 10-12 февраля, и она прибыла на якорную стоянку в Дурресе 14 февраля.

По данным СМИ, полиция с самого начала располагала разведывательными данными о грузе на борту «Грейс Феликс», следовавшем из России. «Инспекторы, поднявшиеся на борт судна, обнаружили отсутствие соответствующих документов на груз», — сообщили в полиции.

Танкер Grace Felix дает нам зацепку для продолжения расследования. GRACE FELIX (IMO: 9391402) — танкер для химовозов и нефтепродуктов, построенный в 2008 году (возраст 15 лет) и в настоящее время плавающий под флагом Либерии .

В другой полученной нами информации говорится, что судно постройки 2008 года, плавающее под флагом Либерии, принадлежит дочерней компании "Grace Felix Shipping Ltd" кипрской компании " Cymare Shipmanagement Ltd ".

Согласно документам, полученным A2 CNN , покупателем нефтепродукта, перевозимого захваченным танкером, является компания «IBGAS AG», зарегистрированная в свободной зоне Порто-Романо в Албании, и нефтепродукт продается албанским компаниям .

В том же источнике отмечается, что в ходе проверки, проведенной властями, было установлено, что груз перевозил судно «ФИДАН», которое 20 января погрузилось в российский порт «Новороссийск». спутниковые фотографии и другая полученная информация, судно "ФИДАН" начало движение из порта Новороссийск и доставило нефтепродукт, предположительно принадлежащий России, на судно Grace Felix, задержанное албанской полицией в бухте Лаконикос , Греция.

Теперь рассмотрим корабли и компании, названия которых упоминаются в этой информации.

Компания "Cymare Shipmanagement Ltd " зарегистрирована 27.07.12 в Реестре компаний Кипра под номером HE309832. Расположен по адресу Ларнака-Декелиас, 6303, Кипр. Статус организации активен. На данный момент есть 4 официальных администратора. В реестре указано, что этими лицами являются: Андрей Худзасвили , "Peremoga Investment Ltd" и Виктория Орлова -Пападури в качестве директоров.

При поиске компаний, входящих в холдинг (Cymare Shipmanagement Ltd , Cymare Crew Ltd, Cymare Shipmanagement Ltd, Morskiy Promin Ltd ) не было найдено ни одной азербайджанской фамилии не только в руководстве, но и среди рядовых сотрудников ( Сергий Мисюн (гражданин Украины) - офис-менеджер, Константин Брус (Кипр) - технический менеджер, Попи Иоанну (Кипр), Михаил Бирюков (Россия), Петр Фирсов (Россия) и другие).

Что мы узнали о покупателе нефти IB Gas AG?

IB Gas AG — компания с ограниченной ответственностью, расположенная в Сарнене, кантон Обвальден, Швейцария. "IB Gas AG" под номером UID CHE-240.224.392 была основана 31.01.2012 гражданкой Албании Сандрой Патвари Рох (член правления). В настоящее время лицами, принимающими решения, являются Сандра Патвари Рох (президент) и Орледия Бэйр (член правления). Ни в руководстве этой компании, ни среди ее сотрудников не было найдено ни одной азербайджанской фамилии, ни лица с азербайджанским гражданством.

В ходе расследования нам удалось подтвердить, что капитаном танкера является гражданин России Алексей Смазнов. Капитан танкера Смазнов рассказал следствию, что работает на судне, принадлежащем ливийской компании. (Правда, судно ходит под флагом Либерии — ред.) Но капитан не смог дать убедительного объяснения по поводу адреса доставки груза и отсутствия сертификата происхождения этого количества нефти. Он заявил следствию, что был всего лишь перевозчиком, и добавил, что нефтепродукт на судне был заказан каким-то албанским нефтяным агентством. После этого полиция установила, что компания-клиент называлась «AV International Group», принадлежала Пиро Баре, занимающемуся углеводородным бизнесом, и управлялась Орледией Баре.

Орледия Баре, как мы упоминали ранее, является одним из менеджеров.

Пиро Баре

Основываясь на этой информации, полиция Дурреса связалась с бизнесменом Пиро Баре и отправилась в офис компании "AV International Group". Пиро Баре объяснил полиции и сказал, что ведет переговоры с компанией из Ливии о покупке определенного количества нефти и доставке ее в Албанию. Баре отметил, что компания, которую он заказал и с которой обменялся несколькими электронными письмами, называется «Ses Dmch Group». Бизнесмен рассказал, что нефть заказывали не из России, а из Ливии.

Таким образом, последовательность событий, предшествовавшая полицейской операции, была следующей: Когда судно вошло в воды Адриатического моря, Пиро Баре подал документы в таможенные органы порта Дуррес (Албания) для выгрузки данного груза в контейнеры в Албанский "Порто Романо". Из-за проблем с документами Пиро Баре не смог «пройти» таможню Дурреса, чтобы ввезти нефть в Албанию, в связи с чем решил отказаться от отгрузки из-за сложности процедур на таможне порта Дуррес. При этом нефтеналивное судно, подозреваемое в следовании из России, осталось в море и было арестовано.

Теперь уточним происхождение танкера «ФИДАН», якобы прибывшего из Азербайджана, по данным албанской полиции. Судно "FIDAN" (IMO: 9423736) - танкер-химовоз, построенный в 2009 году (14 лет назад) и в настоящее время плавающий под флагом Турции .

Отмечалось, что груз доставлен в порт Греции судном "ФИДАН", которое 20 января было погружено в российском порту "Новороссийск". Эта информация соответствует действительности. Так вот, этот факт совпадает с информацией, обнародованной центром, отслеживающим передвижение грузов и судов.

Таким образом, ни заказчик, ни принимающая компания, ни перевозчик не имеют никакого отношения к Азербайджану. Даже албанская пресса пишет, что «хотя прокуратура Дурреса, следящая за этим делом, утверждает, что судно азербайджанское, нефть грузилась из российского порта Новороссийск на Черном море». Иными словами, албанская пресса удивлена ​​тем, что в столь скандальном выпуске упоминается имя Азербайджана.

Проясним и этот вопрос.

Албанская полиция опубликовала предварительную информацию об инциденте 20 февраля 2023 года на своей официальной странице в Facebook.

В отчете дается краткая информация об инциденте и отмечается, что полицейские структуры, действующие в Дурресе, особенно Группа по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями в Дурресе, получили информацию о судне под либерийским флагом, занимавшемся контрабандой большого количества нефти. «На основании этой информации была организована полицейская операция с шифром «Эмбарго», в рамках которой судну под либерийским флагом была воспрепятствована перевозка нефти в Албанию по фальшивым документам. предполагается, что эти поставки осуществлялись из стран с нефтяным эмбарго, конкретно из России.Утверждается, что судно вышло из Азербайджана и было загружено нефтью в количестве 22 500 тонн дизельного топлива с другого судна в греческом порту Каламата.

Для тех, кто не знаком с географией, Азербайджан не имеет прямой географической связи с Черным морем. Таким образом, может быть два объяснения такого утверждения. Либо обычных географических знаний у следователей недостаточно, либо они являются участниками какого-то целенаправленного дезинформационного сценария.

Во-первых , ВМС Азербайджана имеют по стране 52 танкера, 20 из которых задействованы в перевозке нефти и нефтепродуктов. Иными словами, график работы танкеров Каспийского флота Азербайджана по транспортировке собственной нефти настолько плотный, что отказываться от своей работы и перевозить российскую нефть для них не представляется реальным.

Во-вторых , известны все направления и географические маршруты перевозки грузов танкерами Каспийского морского нефтяного флота в международные порты через Каспийское море. Отражаются название каждого корабля, класс, флаг, страна происхождения, грузоподъемность и т.д. Если судно-танкер, задержанный албанскими правоохранительными органами в Дурресе, принадлежит Азербайджану, то почему они не объявляют его название и страну происхождения? Почему не указано, что суда, принадлежащие КМПФ, ходят под международным номером порта и под флагом Азербайджана?

В-третьих, азербайджанские танкеры ходят в международные порты, пересекая моря и океаны на основании международных сертификатов. Албания расположена на побережье Средиземного моря. Чтобы танкеры вышли в Средиземное море, необходимо пройти через Черное, Эгейское, Адриатическое и другие моря, проливы и порты, страны. Поскольку все эти маршруты движения находятся под юрисдикцией этих стран, направления движения регистрируются морскими администрациями и Международной морской администрацией. (Предыдущие факты показали, как это делалось – ред.) Теперь возникает вопрос, почему не было зафиксировано незаконное прохождение 4-5 морей и портов азербайджанским танкером, плавающим на основании международного сертификата, приемом и перевозкой груза? Возможна ли вообще такая ситуация? Нет!

Заключение:

- Приведенные факты - спутниковые снимки, фотографии, документы подтверждают, что информация об участии Азербайджана в этом скандальном событии является ложной.

- Ни нефть, отгружаемая из порта Новороссийск, ни судно, груз которого меняется в пути, не имеют к Азербайджану никакого отношения.

- Полиция Албании, распространившая ложную информацию об Азербайджане, должна принести извинения, а указанные СМИ должны опровергнуть ее.