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Репортаж из Шуши вышел в эфир на престижном мексиканском телеканале

Репортаж из Шуши вышел в эфир на престижном мексиканском телеканале В аналитической программе "Между границами" на одном из ведущих новостных каналов Мексики "Миленио" вышел в эфир репортаж о Шуше.
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 04:58
Репортаж из Шуши вышел в эфир на престижном мексиканском телеканале

В аналитической программе "Между границами" на одном из ведущих новостных каналов Мексики "Миленио" вышел в эфир репортаж о Шуше.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В репортаже, подготовленном известным региональным экспертом и аналитиком Тальей Ишджан, было отмечено, что в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия положила конец 30-летней армянской оккупации и восстановила территориальную целостность страны.

В сюжете упоминается, что памятники истории и культуры в городе Шуша и на освобожденных от оккупации территориях за время оккупации подверглись армянскому вандализму, а некоторые из них были полностью уничтожены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikanın nüfuzlu televiziya kanalında Şuşadan reportaj efirə gedib

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