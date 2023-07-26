Репортаж из Шуши вышел в эфир на престижном мексиканском телеканале

В аналитической программе "Между границами" на одном из ведущих новостных каналов Мексики "Миленио" вышел в эфир репортаж о Шуше.

В аналитической программе "Между границами" на одном из ведущих новостных каналов Мексики "Миленио" вышел в эфир репортаж о Шуше.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В репортаже, подготовленном известным региональным экспертом и аналитиком Тальей Ишджан, было отмечено, что в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия положила конец 30-летней армянской оккупации и восстановила территориальную целостность страны.

В сюжете упоминается, что памятники истории и культуры в городе Шуша и на освобожденных от оккупации территориях за время оккупации подверглись армянскому вандализму, а некоторые из них были полностью уничтожены.