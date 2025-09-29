Рэнди Коул: Азербайджанские выпускники вузов США важны для развития сотрудничества

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 19:00
    Азербайджанские выпускники американских вузов играют ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества между странами.

    Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах ежегодного гала-вечера выпускников заявил советник по культурным вопросам посольства США в Баку Рэнди Коул (Randy Cole).

    "Сегодня вечером мы собрались, чтобы чествовать Ассоциацию выпускников, получивших образование в США, а также более 8 000 азербайджанских выпускников правительственных программ США. В этом году мы также отмечаем 85-летие Международной программы лидерства для посетителей - одной из самых престижных и эффективных инициатив правительства США по обмену опытом. Мы рады приветствовать несколько сотен выпускников из разных программ и поколений.

    Наши выпускники находятся в самом центре американо-азербайджанских отношений. Они объединяют людей и сообщества. Их работа по всей стране - в Гяндже, Лянкяране, Шеки и других городах - укрепляет связи между нашими народами и приносит реальные позитивные изменения в жизни местных общин", - отметил он.

    По словам Коула, укрепление двусторонних отношений в области образования особенно важно в текущей период после Вашингтонского саммита 8 августа.

    "Эта работа приобретает особое значение после парафирования мирного соглашения при посредничестве президента США Дональда Трампа в Белом доме 8 августа. Поскольку Азербайджан и Армения открывают новую страницу, вклад наших выпускников будет играть центральную роль в том, чтобы мир закрепился и открыл возможности для будущих поколений", - добавил он.

    Лента новостей