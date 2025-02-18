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Религиозные конфессии Азербайджана направили письмо Дональду Трампу

Религиозные конфессии Азербайджана направили письмо Дональду Трампу Религиозные конфессии Азербайджана направили письмо президенту США Дональду Трампу с поздравлениями в связи с успешным началом деятельности в качестве 47-го Президента Соединенных Штатов Америки.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 10:41
Религиозные конфессии Азербайджана направили письмо Дональду Трампу

Религиозные конфессии Азербайджана направили письмо президенту США Дональду Трампу с поздравлениями в связи с успешным началом деятельности в качестве 47-го Президента Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает Report, в письме также выражены пожелания дальнейшего процветания и благополучия американскому народу, доверившему ему этот высокий пост.

"Азербайджан это страна, где люди разных вероисповеданий исторически жили вместе в мире и согласии. От лица религиозных конфессий Азербайджана выражаем глубокую признательность за вашу непоколебимую приверженность защите традиционных ценностей и религиозной свободы в Соединенных Штатах. Ваша непоколебимая приверженность религиозным, семейным и моральным принципам является лучом надежды для миллионов людей во всем мире, способствуя укреплению духовных ценностей и моральной целостности", - говорится в письме.

В обращении также подчеркивается, что Азербайджан является одним из редких мест в мире, где религиозное и культурное разнообразие воспринимается как духовное богатство. "Мы гордимся тем, что в то время, когда во многих частях мира растет этническая, религиозная и расовая дискриминация, такая как исламофобия, антихристианство и антисемитизм, Азербайджан служит примером страны, где мусульмане, христиане, евреи и последователи других религий всегда жили в гармонии и процветании.

В Азербайджане наряду с культурными центрами бок о бок действуют мечети, церкви и синагоги. Наше государство создает равные условия для всех религиозных общин, поддерживает их религиозные учреждения заботой и покровительством, регулярно оказывает им материальную и моральную помощь, гарантирует их активное участие в общественной жизни страны", - говорится в письме.

Также отмечается, что Азербайджан поддерживает религиозные свободы и активно участвует в глобальном межрелигиозном диалоге, вносит важный вклад в глобальный мир и служит тем самым примером для других стран. "Особенно примечательным примером этой религиозной гармонии является еврейская община Азербайджана, которая веками развивалась в среде, свободной от преследований или дискриминации. Историческая Красная Слобода в Губинском районе является домом для одной из древнейших и крупнейших еврейских общин в мусульманском мире. Действующие здесь синагоги, школы и культурные центры являются доказательством непоколебимой приверженности Азербайджана религиозным свободам. Правительство Азербайджана оказывает большую поддержку христианским и еврейским религиозным организациям, обеспечивает их активное участие в гражданской и общественной жизни", - отмечается в послании.

Главы религиозных общин также подчеркнули, что с нетерпением ждут возможности установить связи с лидерами и организациями в Штатах.

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Версия на английском языке Azerbaijan's religious confessions send letter to Donald Trump
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı dini konfessiyalar ABŞ Prezidentinə məktub ünvanlayıb

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