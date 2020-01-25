Ректор МГИМО: Между Алиевым и Путиным существует доверительный диалог

В прошлом году стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией поступательно развивалось.

Как передает Report, об этом заявил ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов в ходе лекции в бакинском университете ADA.

"В 2019 году стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией поступательно развивалось. В прошлом году наш товарооборот впервые превысил цифру в 1 млрд долларов, в этом году уже наметился прирост", - сообщил А.Торкунов.

По его словам, между президентами обеих стран налажен доверительный диалог.

"Хочу также напомнить об успешном визите первого вице-президента Азербайджана в Москву. Сегодня осуществляются достаточно активные контакты по парламентской линии. Успешно реализуются пять дорожных карт по развитию двустороннего сотрудничества между двумя странами, готовится отдельная карта по развитию инновационных технологий", - отметил ректор МГИМО.

А.Торкунов подчеркнул, что объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составили 4,5 млрд долларов, азербайджанских инвестиций в российскую – 1,5 млрд долларов.