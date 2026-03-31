    Рейтинг Global Terrorism Index 2026 - Азербайджан вошел в число безопасных стран мира

    Внешняя политика
    • 31 марта, 2026
    • 09:28
    Рейтинг Global Terrorism Index 2026 - Азербайджан вошел в число безопасных стран мира

    Отчет Global Terrorism Index 2026 (GTI) представил очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы.

    Как сообщает Report, в первые строки рейтинга среди стран с наивысшим уровнем террористической активности и террористической угрозы на их территории вошли: Пакистан (8,574 - 1 место), Буркина-Фасо (8,324 - 2 место), Нигер (7,816 - 3 место).

    В указанном рейтинге Сирия (7,38) заняла 6-е, Израиль (6,79) - 10-е, Афганистан (6,678) - 11-е, Индия (6,428) - 13-е, Россия (5,593) - 17-е, Иран (5,477) - 18-е, США (4,521) - 28-е, Германия (4,447) - 29-е, Франция (3,224) - 35-е, Турция (3,212) - 36-е, Китай (1,311) - 54-е, Швейцария (0,749) - 67-е, Объединенные Арабские Эмираты (0,749) - 68-е, Грузия (0,506) - 77-е, Армения (0,483) - 81-е место.

    Согласно отчету прошлого года, Азербайджан, занимавший 90-ю позицию в рейтинге по уровню террористической угрозы с индексом 0,233, в 2026 году поднялся на 3 позиции и занял 93-е место с индексом 0,123, получив высокий рейтинг как одна из самых безопасных в мире стран с точки зрения терроризма в возрастающей шкале возможного рейтинга от 1 до 100.

    Индексы рейтинга Global Terrorism Index (GTI) основываются на расчетах по таким показателям, как террористические инциденты, число погибших, тяжелые последствия, захват заложников, борьба с терроризмом, эффективность расследования терроризма и множество других параметров.

    Отчеты Global Terrorism Index, периодически публикуемые Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace - IEP), выступают в качестве справочного источника для ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, других международных организаций и международных академических институтов. Отчеты одновременно считаются одним из основных источников, учитываемых при привлечении иностранных инвестиций в широкую экономическую инфраструктуру стран.

    Как следует из отчетов международных организаций, несмотря на то, что Азербайджан расположен в достаточно чувствительном и сложном геополитическом пространстве с высоким уровнем террористических и диверсионных угроз на религиозной, политической, национальной и иной почве, благодаря успешной внутренней и внешней государственной политике, установившемуся развитию и безопасности, а также эффективной работе органов безопасности в сфере борьбы с терроризмом страна в последние годы обладает очень высоким рейтингом внутренней безопасности в мире.

    Как подчеркивал президент Азербайджана Ильхам Алиев, вопросы безопасности и стабильности должны оставаться в повестке дня любой страны как вопрос номер один, как никогда ранее, потому что без этого все остальные усилия бессмысленны.

    Рейтинг государств Global Terrorism Index 2026 (GTI) Террористическая угроза Уровень безопасности Институт экономики и мира (IEP) Организация Объединённых Наций (ООН) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Всемирный банк
    "Global Terrorism Index 2026": Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır
    Azerbaijan ranks among safest countries in Global Terrorism Index 2026

