    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 14:19
    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, где некогда шли кровопролитные войны, погибло много невинных людей, подобные трагедии не должны повториться.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, такое мнение журналистам высказал посетивший регион бывший член британского парламента, парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Рехман Чишти.

    "Хотел бы, чтобы и другие ознакомились со следами этих трагедий и сделали все возможное, чтобы подобное не повторилось", - сказал он.

    Отметим, что участники международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", организованной в Баку, сегодня посетили Агдеринский район (Карабахский регион Азербайджана).

    Böyük Britaniyalı nümayəndə: Günahsız insanların həyatlarını itirdiyi faciələr təkrarlanmamalıdır
    Former UK MP stresses preventing tragedies in Aghdara

