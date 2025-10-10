İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Böyük Britaniyalı nümayəndə: Günahsız insanların həyatlarını itirdiyi faciələr təkrarlanmamalıdır

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:39
    Böyük Britaniyalı nümayəndə: Günahsız insanların həyatlarını itirdiyi faciələr təkrarlanmamalıdır

    Günahsız insanların həyatlarını itirdiyi faciələr təkrarlanmamalıdır.

    "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşı məlumat verir ki, bunu Ağdərəyə səfər edən Böyük Britaniya parlamentinin sabiq deputatı, ölkə xarici işlər nazirinin parlament müavini Rəhman Çişti jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, qanlı müharibənin baş verdiyi bu ərazilərdə çox sayda günahsız insan həyatını itirib:

    "Bu, dəhşətli haldır. Çox istərdim ki, digərləri də bu faciələrin izləri ilə tanış olsunlar və belə hadisələrin təkrarlanmaması üçün əllərindən gələni etsinlər".

    Qeyd edək ki, Bakıda təşkil olunan itkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Ağdərə rayonuna səfər ediblər.

    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться
    Former UK MP stresses preventing tragedies in Aghdara

    Son xəbərlər

    14:58

    Ekspert: "Fidyə zərərverici proqramları kritik infrastruktur üçün əsas risklərdəndir"

    İKT
    14:58

    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    14:58

    Davud Rüstəmov: Süni intellektlə törədilən təxribat cinayətlərinin miqyasında artım var

    Daxili siyasət
    14:56

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Hadisə
    14:55

    CENTCOM admiralı Netanyahu ilə 200 amerikalı hərbçinin İsrailə gəlişini müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    14:46

    Göyçayda "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

    Biznes
    14:45

    İngiltərə Premyer Liqasında sentyabr ayının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    14:44

    Ukrayna və Misir səfirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    G7 səfirləri Rusiyanın Ukraynaya zərbələrinə görə təcili görüşə toplaşıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti