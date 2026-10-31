Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 12:20
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"Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
depozit portfeli
(milyon manat)
|
Bankın
depozit portfelinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
10 704,492
|
24,1%
|
2
|
Kapital Bank
|
10 305,862
|
18,9%
|
3
|
PASHA Bank
|
7 487,038
|
10,7%
|
4
|
Azer-Turk Bank
|
1 668,241
|
40,4%
|
5
|
Xalq Bank
|
1 598,455
|
-13,2%
|
6
|
Unibank
|
1 441,524
|
17,0%
|
7
|
Bank Respublika
|
1 096,564
|
-27,6%
|
8
|
Access Bank
|
1 092,011
|
4,5%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 091,269
|
5,0%
|
10
|
Bank of Baku
|
1 059,090
|
51,6%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
874,105
|
39,0%
|
12
|
Rabitabank
|
848,074
|
7,0%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
630,603
|
43,6%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
511,415
|
7,8%
|
15
|
Turan Bank
|
425,657
|
-4,4%
|
16
|
Premium Bank
|
402,339
|
6,4%
|
17
|
Express Bank
|
372,203
|
25,5%
|
18
|
AFB Bank
|
369,935
|
164,6%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
153,423
|
48,9%
|
20
|
Bank Eurasia
|
89,723
|
48,0%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
35,646
|
0,1%