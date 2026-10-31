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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 12:20
    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    depozit portfeli

    (milyon manat)

    Bankın

    depozit portfelinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    10 704,492

    24,1%

    2

    Kapital Bank

    10 305,862

    18,9%

    3

    PASHA Bank

    7 487,038

    10,7%

    4

    Azer-Turk Bank

    1 668,241

    40,4%

    5

    Xalq Bank

    1 598,455

    -13,2%

    6

    Unibank

    1 441,524

    17,0%

    7

    Bank Respublika

    1 096,564

    -27,6%

    8

    Access Bank

    1 092,011

    4,5%

    9

    Yelo Bank

    1 091,269

    5,0%

    10

    Bank of Baku

    1 059,090

    51,6%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    874,105

    39,0%

    12

    Rabitabank

    848,074

    7,0%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    630,603

    43,6%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    511,415

    7,8%

    15

    Turan Bank

    425,657

    -4,4%

    16

    Premium Bank

    402,339

    6,4%

    17

    Express Bank

    372,203

    25,5%

    18

    AFB Bank

    369,935

    164,6%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    153,423

    48,9%

    20

    Bank Eurasia

    89,723

    48,0%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    35,646

    0,1%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.10.2026)
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