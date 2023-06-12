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Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан 12 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в нашу страну с государственным визитом.
Внешняя политика
12 июня 2023 г. 21:37
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан

12 июня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в нашу страну с государственным визитом.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana dövlət səfərinə gəlib

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