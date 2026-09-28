Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 11:12
    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

    27 сентября вечером президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Президент Турции отметил, что в связи с Днем памяти в Азербайджане с глубоким уважением чтит память шехидов.

    Глава нашего государства поблагодарил президента Турции за телефонный звонок.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 27 Сентября – День памяти
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib
    Recep Tayyip Erdoğan makes phone call to Ilham Aliyev
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