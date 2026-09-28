Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
- 28 сентября, 2026
- 11:12
27 сентября вечером президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Турции отметил, что в связи с Днем памяти в Азербайджане с глубоким уважением чтит память шехидов.
Глава нашего государства поблагодарил президента Турции за телефонный звонок.
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