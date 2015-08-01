Расследование в США не выявило нарушений этических норм при поездке конгрессменов в Баку

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США не выявил нарушений в действиях американских законодателей, совершивших в мае 2013 года поездку в Баку за счет Государственной нефтяной компании Азербайджана, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как объявил в пятницу комитет, конгрессмены получили разрешение отправиться на берега Каспия и не знали, что все расходы будут оплачены местными властями.

"Когда член Палаты представителей заранее получает письменное разрешение на получение подарка (в качестве которого может рассматриваться и зарубежная поездка, - прим. ТАСС), то это в дальнейшем защищает его от каких-либо действий со стороны комитета", - отметил в своем докладе комитет.

В результате трехмесячного расследования, опроса 12 человек и изучения почти 200 страниц документов он пришел к заключению, что 10 американских законодателей - шестеро демократов и четверо республиканцев - были введены в заблуждение.

По сведениям американских СМИ, лоббистская фирма из Хьюстона (штат Техас), работавшая в США в интересах правительства Азербайджана и организовавшая поездку конгрессменов в Баку, выдавала себя за главного спонсора мероприятия и не сообщила, что оно финансируется из бюджета Государственной нефтяной компании. Руководитель этой фирмы отказался выступать в комитете, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, которая разрешает людям не свидетельствовать против самих себя.

Разбирательство по этому делу началось в мае 2015 года, когда газета Washington Post сообщила, что азербайджанская нефтяная компания потратила на обеспечение визита американских гостей $750 тыс.

Антикоррупционный закон запрещает членам Конгресса США принимать подарки от правительств других стран и совершать поездки за их счет, чтобы не допустить зарубежного влияния на американскую политику.