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Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира

Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира "Для обеспечения непрерывности политического диалога на высоком уровне важно осуществлять взаимные визиты с Алжиром, в том числе на высшем уровне".
Внешняя политика
10 августа 2022 г. 12:55
Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира

"Для обеспечения непрерывности политического диалога на высоком уровне важно осуществлять взаимные визиты с Алжиром, в том числе на высшем уровне".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 10 августа на совместном брифинге с министром иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

"Сегодня мы обменялись мнениями по различным аспектам наших отношений. В экономической сфере существует огромный потенциал. Инвестиции между нашими странами имеют более широкие возможности в энергетической сфере. Мы обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять в будущем. Визит господина министра в Азербайджан придаст импульс оживлению работы в этом направлении", - сказал глава МИД.

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Версия на английском языке Issues discussed by FMs of Azerbaijan and Algeria announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Əlcəzair XİN başçılarının müzakirə etdikləri məsələlər açıqlanıb

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