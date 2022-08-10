Раскрыты темы, обсужденные главами МИД Азербайджана и Алжира

"Для обеспечения непрерывности политического диалога на высоком уровне важно осуществлять взаимные визиты с Алжиром, в том числе на высшем уровне".

"Для обеспечения непрерывности политического диалога на высоком уровне важно осуществлять взаимные визиты с Алжиром, в том числе на высшем уровне".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 10 августа на совместном брифинге с министром иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

"Сегодня мы обменялись мнениями по различным аспектам наших отношений. В экономической сфере существует огромный потенциал. Инвестиции между нашими странами имеют более широкие возможности в энергетической сфере. Мы обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять в будущем. Визит господина министра в Азербайджан придаст импульс оживлению работы в этом направлении", - сказал глава МИД.