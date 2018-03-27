Расим Мусабеков: Азербайджан не позволит манипулировать собой

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Москва. 27 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан строит отношения с Россией на двусторонних интересах, а не на том, что нам скажут из Вашингтона, Брюсселя, или даже Анкары.

Об этом российскому бюро Report заявил депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

По его словам, Азербайджан, как и любая другая страна, ведет политику, ориентированную на национальные интересы.

"Мы не позволяем манипулировать собой в интересах третьих стран. Например, отношения с Россией мы строим на двусторонних интересах, а не на том, что нам скажут из Вашингтона, Брюсселя, или даже Анкары", - сказал Р. Мусабеков.

Он отметил, что геополитическое положение Азербайджана определяет его внешнюю политику.

"Здесь присутствуют и Запад, и Север, и Восток, и Юг, но искусство политики как раз заключается в том, чтобы находить равнодействующую константу. И это не есть нечто заданное на все времена, потому что меняется баланс сил и нельзя запаздывать с корректировкой своего курса", - отметил политолог.

По его словам, Азербайджан успешно решает основные вопросы, связанные с обеспечением благоприятных условий для развития и безопасности, за счет правильной расстановки приоритетов и акцентов.

Он добавил, что единственной проблемой для страны остается неурегулированность нагорно-карабахского конфликта. Р.Мусабеков не исключил активизации переговорного процесса по конфликту в этом году.

"Выборочный цикл и в Азербайджане, и в Армении заканчивается в апреле, и я думаю, что очень правильно, если сразу за ним начнется интенсивный раунд переговоров. Многие питают иллюзии, что можно за короткий срок решить карабахский вопрос и снять его с повестки дня. Это - утопия. Возможно и нужно продвинуть урегулирование до такой стадии, при которой риски крупномасштабных боевых действий сведутся к минимуму", - подчеркнул эксперт.

По мнению депутата, в нынешнем состоянии война может разгореться в любую минуту, как сознательно, так и в результате обычной перестрелки, именно поэтому необходимо сменить риторику на положительную.

"У любой инерции есть свой ход: если ее изменить в позитивную сторону, то многие вопросы, которые сегодня кажутся несовместимыми в изменившейся атмосфере могут найти свой ответ", - добавил политолог.

Он выразил мнение, что сегодня Армения вынуждена нормализировать отношения со своими соседями, указав в качестве примера изоляции недавнюю встречу глав МИД Ирана, Турции, Азербайджана и Грузии.

Политолог отмечает, что такой формат ведет к консолидации региона Южного Кавказа.

"Если взять формат Грузия-Азербайджан-Турция, то это работающее долговременное сотрудничество. Три страны вместе представляют из себя энерготранспортный мост, в узком смысле - между Каспийским и Чёрным морями, а в широком смысле - между Азией и Европой. Подключение Ирана к различным региональным форматам обусловлено выходом страны из-под санкций. С точки зрения коммуникаций Азербайджан для Ирана - это выход на Россию и далее на Северную Европу, а мост Азербайджан-Грузия-Турция - это возможность для Ирана выйти на Южную Европу. Со своей стороны и Азербайджан, и Грузия заинтересованы в том, чтобы получить вдобавок к коридору Восток-Запад еще и южное направление", - сказал Р.Мусабеков.

Он также отметил, что к этому формату уже присоединилась Россия, желающая воспользоваться созданной Азербайджаном коммуникационной сетью.

"Выход России в Южную Европу шел через Украину, но сейчас остро стоит вопрос о возможности использования украинских железных дорог для перевозки российских грузов, например, на Балканы. И сегодня мы видим, что РЖД проявляет интерес к железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Во всяком случае северокавказские республики уже используют нашу сеть", - сказал парламентарий.

По его мнению, в скором времени возможно и расширение энергетического сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

"Энергетическая составляющая нашего с Россией сотрудничества в ближайшее время будет обуславливаться нежеланием Европы увеличивать зависимость от российского газа. Тогда мы можем продавать весь свой газ Европе, а для внутренних нужд использовать мощности Газпрома. Эта кооперация может оказаться выгодной как для России, так и для Азербайджана. В любом случае Азербайджан с большим интересом относится к формам кооперации, которые дают выгоду как нашей стране, так и соседям", - отметил эксперт.