Рашид Румзаде: Азербайджан во время Второй Карабахской войны обеспечил контакты армянских военнопленных с семьями

11:01

Азербайджан полностью выполнил свои международные обязательства, обеспечив в период Второй Карабахской войны контакты армянских военнопленных со своими семьями, тогда как Армения лишила задержанных азербайджанцев такой возможности.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Рашид Румзаде, выступая на семинаре на тему "Применение международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченном к 75-летию Женевских конвенций.

Он подчеркнул, что азербайджанские задержанные в Армении не имели возможности поддерживать контакты со своими семьями до возвращения домой.

"Международные нормы должны соблюдаться в полной мере, и противоположная сторона обязана была выполнять взятые на себя обязательства. Государства должны обеспечивать права задержанных как на национальном, так и на международном уровнях. В Азербайджане задержанные имели возможность обращаться к омбудсмену. Мы посещали места содержания, проверяли условия и в конфиденциальном порядке выслушивали проблемы задержанных", - отметил Румзаде.

Он также добавил, что в 2021-2023гг Аппарат омбудсмена и Национальная превентивная группа совершили в общей сложности 732 посещения в места задержания задержанных лиц.

"В 2021 году имело место 184 посещения, в 2022 году — 201, а в 2023 году — 347 посещений", — уточнил он.