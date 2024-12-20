О нас

Рашид Румзаде: Азербайджан во время Второй Карабахской войны обеспечил контакты армянских военнопленных с семьями

Рашид Румзаде: Азербайджан во время Второй Карабахской войны обеспечил контакты армянских военнопленных с семьями 11:01
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 11:48
Рашид Румзаде: Азербайджан во время Второй Карабахской войны обеспечил контакты армянских военнопленных с семьями

Азербайджан полностью выполнил свои международные обязательства, обеспечив в период Второй Карабахской войны контакты армянских военнопленных со своими семьями, тогда как Армения лишила задержанных азербайджанцев такой возможности.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Рашид Румзаде, выступая на семинаре на тему "Применение международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченном к 75-летию Женевских конвенций.

Он подчеркнул, что азербайджанские задержанные в Армении не имели возможности поддерживать контакты со своими семьями до возвращения домой.

"Международные нормы должны соблюдаться в полной мере, и противоположная сторона обязана была выполнять взятые на себя обязательства. Государства должны обеспечивать права задержанных как на национальном, так и на международном уровнях. В Азербайджане задержанные имели возможность обращаться к омбудсмену. Мы посещали места содержания, проверяли условия и в конфиденциальном порядке выслушивали проблемы задержанных", - отметил Румзаде.

Он также добавил, что в 2021-2023гг Аппарат омбудсмена и Национальная превентивная группа совершили в общей сложности 732 посещения в места задержания задержанных лиц.

"В 2021 году имело место 184 посещения, в 2022 году — 201, а в 2023 году — 347 посещений", — уточнил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian servicemen detained in Azerbaijan during 2nd Karabakh War could contact their families
Версия на азербайджанском языке Rəşid Rumzadə: Azərbaycan II Qarabağ müharibəsi zamanı saxlanılan erməni hərbçilərin ailələri ilə əlaqələrini tam təmin etmişdi

Другие новости из категории

Депутат: Принятие Азербайджана в D-8 еще раз подтверждает успешную политику президента
Депутат: Принятие Азербайджана в D-8 еще раз подтверждает успешную политику президента
20 декабря 2024 г. 12:59
Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС
Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС
20 декабря 2024 г. 12:21
Минобороны: Армения целенаправленно атаковала гражданское население во время Отечественной войны
Минобороны: Армения целенаправленно атаковала гражданское население во время Отечественной войны
20 декабря 2024 г. 10:59
Драгана Кожич: Несоблюдение международного гуманитарного права остается главным вызовом
Драгана Кожич: Несоблюдение международного гуманитарного права остается главным вызовом
20 декабря 2024 г. 10:59
Айдын Сафиханлы: Некоторые государства игнорируют требования Женевских конвенций
Айдын Сафиханлы: Некоторые государства игнорируют требования Женевских конвенций
20 декабря 2024 г. 10:28
Во Франции состоялось мероприятие по случаю дня солидарности азербайджанцев мира
ФотоВо Франции состоялось мероприятие по случаю дня солидарности азербайджанцев мира
20 декабря 2024 г. 02:33
Посол Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел России
Посол Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел России
19 декабря 2024 г. 23:32
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
ФотоАли Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте
19 декабря 2024 г. 22:27
Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны, поддержавшие вступление Азербайджана в D8
Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны, поддержавшие вступление Азербайджана в D8
19 декабря 2024 г. 20:05
Али Асадов принял участие в спецсессии в Каире, посвященной кризису на Ближнем Востоке
Али Асадов принял участие в спецсессии в Каире, посвященной кризису на Ближнем Востоке
19 декабря 2024 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi