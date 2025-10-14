Рамиз Рзаев: Суды в демократических странах - защитники основных ценностей общества

Одним из основных принципов демократического общества является правовое государство.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на международной конференции, посвященной взаимоотношениям между судебной и другими ветвями власти, организованной в рамках сотрудничества Международной ассоциации судей и Союза судей Азербайджана.

По словам Рзаева, реализация принципа разделения власти является ключевым условием построения правового государства:

"Одной из фундаментальных основ современного конституционного строя является разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Этот фактор является необходимым условием, препятствующим злоупотреблению властью, служащим обеспечению прав и свобод человека и гражданина, верховенства закона и демократии.

В соответствии с принципом разделения власти судебная власть является самостоятельной ветвью власти. Суды в демократических и правовых государствах являются защитниками прав и свобод, а также основополагающих ценностей общества".