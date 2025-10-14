Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Рамиз Рзаев: Независимость судебной власти так же важна, как и территориальная целостность

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 10:19
    Независимость судебной власти в Азербайджане так же важна, как и ее территориальная целостность.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на международной конференции, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти, в рамках сотрудничества Международной ассоциации судей с Союзом судей Азербайджана.

    По его словам, в настоящее время в Азербайджане действует трехступенчатая судебная система, а судебная власть осуществляется посредством Конституционного, Верховного, апелляционных, а также общих и специализированных судов. "Согласно статье 8 Конституции, президент Азербайджанской Республики является гарантом независимости, территориальной целостности Азербайджанского государства и, одновременно, независимости судебной власти. Становится ясно, что независимость судебной власти в Азербайджане так же важна, как независимость и территориальная целостность нашего государства, и имеет фундаментальное значение", - добавил Рзаев.

    Ramiz Rzayev: Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ərazi bütövlüyümüz qədər əhəmiyyətlidir

    Лента новостей