Рамиз Рзаев: Независимость судебной власти так же важна, как и территориальная целостность

Независимость судебной власти в Азербайджане так же важна, как и ее территориальная целостность.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на международной конференции, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти, в рамках сотрудничества Международной ассоциации судей с Союзом судей Азербайджана.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действует трехступенчатая судебная система, а судебная власть осуществляется посредством Конституционного, Верховного, апелляционных, а также общих и специализированных судов. "Согласно статье 8 Конституции, президент Азербайджанской Республики является гарантом независимости, территориальной целостности Азербайджанского государства и, одновременно, независимости судебной власти. Становится ясно, что независимость судебной власти в Азербайджане так же важна, как независимость и территориальная целостность нашего государства, и имеет фундаментальное значение", - добавил Рзаев.