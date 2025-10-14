İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Ramiz Rzayev: Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ərazi bütövlüyümüz qədər əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:40
    Ramiz Rzayev: Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ərazi bütövlüyümüz qədər əhəmiyyətlidir
    Ramiz Rzayev

    Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ərazi bütövlüyü qədər əhəmiyyətlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Hakimləri İttifaqının sədri Ramiz Rzayev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Azərbaycan Hakimlər İttifaqı ilə əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunan "Məhkəmə hakimiyyəti ilə dövlətin digər iki hakimiyyət qolu arasında əlaqələr" mövzusunda beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda üçpilləli məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərir. Məhkəmə hakimiyyətini yalnız məhkəmələr həyata keçirirlər:

    "Bunlar Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, apellyasiya məhkəmələri, ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrdir. Məhkəmələrin səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədilə müəyyən olunmamış hüquqi üsulların tətbiq edilməsi və fövqəladə məhkəmələrin yaradılması qadağandır. Konstitusiyamızın 8-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və eyni zamanda, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır. Burada aydın görünür ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi dövlətimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü qədər əhəmiyyətlidir və fundamental mahiyyət kəsb edir".

    R.Rzayev qeyd edib ki, bu gün burada müxtəlif hüquq sistemlərini təmsil edən hakimlər, bütün həyatını hüquqa, qanunçuluğa, qanunun aliliyinin qorunmasına həsr etmiş yüksək səviyyəli mütəxəssislər toplaşıblar:

    "Əminəm ki, konfrans zamanı aparılacaq müzakirələr və fikir mübadiləsi dünyada məhkəmə fəaliyyətinin və hüququn inkişafına öz töhfəsini verəcək".

    Ramiz Rzayev Məhkəmə Ali Məhkəmə Konstitusiya Məhkəməsi Beynəlxalq konfrans Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Рамиз Рзаев: Независимость судебной власти так же важна, как и территориальная целостность

    Son xəbərlər

    10:42
    Foto

    "AzInTelecom" "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində - Fotolar

    İKT
    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    10:31

    Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyib

    Maliyyə
    10:28

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərə dair yeni səlahiyyət verilib

    Maliyyə
    10:27

    Qəzaya düşən fransalı xizəkçinin onurğası sınıb

    Fərdi
    10:25

    Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir

    Xarici siyasət
    10:24
    Foto

    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 7 % azalıb

    Maliyyə
    10:24

    Bu il 62 xarici tələbə Azərbaycanda təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti