    Рамин Мамедов принял участие в международной конференции в Каире

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 13:18
    Рамин Мамедов принял участие в международной конференции в Каире

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов принял участие в 36-й международной конференции "Профессии в исламе: наша этика в эпоху искусственного интеллекта, его влияние и будущее", состоявшейся в Каире 19-20 января.

    Как сообщили Report в Госкомитете, на церемонии открытия мероприятия выступили влиятельные религиозные деятели и государственные чиновники исламского мира. На научных сессиях в рамках конференции обсуждена профессиональная культура в различных цивилизациях, профессиональная этика в современную эпоху и роль моральных ценностей в формировании будущего.

    Мамедов отметил, что общие ценности, сформированные веками между Азербайджаном и Египтом, играют важную роль в укреплении двусторонних отношений. Эффективный политический диалог между главами государств определяет направления сотрудничества между двумя странами.

    Он подчеркнул, что стремительные технологические изменения, особенно влияние искусственного интеллекта (ИИ) на профессиональные сферы, создают новые вызовы.

    "В Азербайджане, имеющем светскую государственную структуру, права всех религиозных общин защищены, а их культурное и религиозное наследие поддерживается на государственном уровне. Хотя ИИ и цифровые технологии формируют профессии будущего, без этических основ этот процесс может усугубить неравенство. Этические ценности, подчеркивающие справедливость, сострадание и человеческое достоинство, остаются главными критериями обеспечения того, чтобы инновации служили человечеству", - добавил Мамедов.

    религия Госкомитет по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов Египет конференция ислам
    Лента новостей